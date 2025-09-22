На Ставрополье экс-глава фонда поддержки бизнеса получила условный приговор

Экс-директор «Фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» и местный предприниматель получили условные сроки за мошенничество при организации зарубежных бизнес-миссий, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Ставрополя назначил 3 года 6 месяцев условно экс-главе фонда Елене Самариной и 1 год 6 месяцев условно бизнесмену. Ставропольский краевой суд оставил приговор без изменений.

По данным регионального УФСБ и ГУ МВД, обвиняемые подписывали фиктивные договоры на участие компаний края в международных выставках, формировали делегации с посторонними людьми и сдавали ложные отчеты о расходах.

Следствие установило ущерб бюджету в размере 2,1 млн руб. Незаконная схема действовала до вмешательства силовиков, выявивших нарушения при проверке зарубежных поездок предпринимателей от имени края.

Станислав Маслаков