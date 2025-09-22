Краевой минздрав планирует ремонт в ГКБ № 2 в 2026 году

В минздраве Прикамья прокомментировали «Ъ-Прикамье» информацию о техническом состоянии здания городской клинической больницы № 2 имени Ф. Х. Граля. Вчера пресс-служба Следкома РФ (СКР) сообщила о распоряжении главы ведомства Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего содержания ГКБ № 2. В СКР сослались на данные соцсетей, где было написано, что здание больницы находится в непригодном состоянии: со стен осыпается штукатурка, плиточная отделка пола разрушается и частично отсутствует, в палатах антисанитарные условия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В краевом минздраве заявили «Ъ-Прикамье», что в ремонт в ГКБ им. Граля начнется в 2026 году. «Первый этап работ планируется начать со здания 7-этажного корпуса после проведения проектирования», — уточнили в ведомстве.

Также в СКР сослались на некоего заявителя, который сообщил, что в сентябре 2025 года одна из пациенток выпала из окна больницы. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. По мнению заявителя, ЧП произошло в результате ненадлежащего состояния деревянных оконных рам и запорных устройств. В минздраве этот случай не стали комментировать. Источник в ГКБ № 2 сообщил, что пациентка выпала из палаты интенсивной терапии, где уже были поменяны оконные блоки. По его данным, речь, предварительно, идет о суициде.