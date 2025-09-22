В Ульяновской области пресекли деятельность незаконного игорного клуба

В Новой Майне Мелекесского района Ульяновской области сотрудники управления по экономической безопасности и противодействию коррупции регионального УМВД совместно со следователями СУ СКР при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность подпольного игорного клуба. Об этом в понедельник сообщило региональное следственное управление СКР.

Как было установлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, подпольный игорный клуб (без соответствующей лицензии на организацию и осуществление азартных игр вне игорной зоны) работал с декабря 2024 по август 2025 года в нежилом помещении села Новая Майна. Следователи отмечают, что клуб действовал в закрытом режиме, информация о нем распространялась среди «проверенного круга лиц», попасть в него можно было только по предварительному звонку или определенному стуку в дверь.

В ходе обысков были изъяты системные блоки, мониторы и бухгалтерская документация. Часть игрового оборудования один из участников ОПГ прятал в гаражном боксе у своего знакомого.

По факту создания незаконного игорного клуба организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы) возбуждено уголовное дело. Троим участникам ОПГ и троим посетителям клуба, задержанным на месте игры, предъявлено обвинение. Участникам ОПГ избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, игрокам — установлена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Андрей Васильев, Ульяновск