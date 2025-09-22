В Нальчике компенсации пострадавшим на канатке превысили 3 млн рублей

Нальчикский городской суд удовлетворил иски прокурора в интересах трех жителей, пострадавших при аварии на канатно-кресельной дороге в курортной зоне города. Суд взыскал с эксплуатирующей компании свыше 3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры КБР.

Инцидент произошел в августе 2025 года, когда на аттракционе оборвалась часть конструкции. Несколько кресел сорвались, люди упали с высоты и получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших оказались как взрослые, так и подростки. После ЧП прокуратура Нальчика провела проверку и зафиксировала, что владелец объекта не обеспечил должный уровень безопасности для пассажиров.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при эксплуатации аттракционов. Следствие рассматривает действия должностных лиц компании-оператора. На время разбирательства канатная дорога закрыта.

По информации прокуратуры, в суд поступят иски и от других пострадавших. Проверка условий эксплуатации подобных объектов в республике продолжается.

Станислав Маслаков