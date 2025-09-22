В Башкирии средний размер лимитов по кредитным картам уменьшился на 2,1%

В августе этого года в Башкирии средний размер лимитов по выданным кредитным картам равнялся 96,7 тыс. руб., это на 2,1% меньше, чем в августе 2024 года (98,8 тыс. руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования самый большой средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам в регионах России в августе отмечался в Москве (143,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (125,1 тыс. руб.) и Московской области (122,1 тыс. руб.).

Заметнее всего снизился средний размер лимитов в Приморском крае (18,3%), Иркутской (-17,2%) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО, -15,2%) областях. Единственный регион из топ-30, где средний размер карточных лимитов за год увеличился — Белгородская область (+4,2%).

В целом по стране в августе этого года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил 104,5 тыс. руб. сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,6%.

Майя Иванова