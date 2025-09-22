Комитет ГД одобрил бесплатное получение профессии не сдавшими ОГЭ 9-классниками

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал к принятию в первом чтении проект, согласно которому девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, смогут бесплатно пройти обучение по рабочей профессии. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предполагает, что выпускники 9-х классов, получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные баллы, смогут обучаться бесплатно на программах профессиональной подготовки. Перечень профессий, на которые будут учиться выпускники, определят власти регионов.

Проект поправок в закон «Об образовании» внесли в июле вице-спикеры Госдумы Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также глава думского комитета по просвещению Ирина Белых.

Впервые об инициативе дать девятиклассникам такую возможность депутаты заговорили при рассмотрении проекта о сдаче двух ОГЭ. Тогда ко второму чтению проекта вносилась поправка, согласно которой школьники, не набравшие минимальный балл ОГЭ, но сдавшие четыре экзамена, получат преимущество при поступлении в колледжи на бюджет в регионах-участниках пилота.

Полина Мотызлевская