На Ставрополье и КБР произошло землетрясение магнитудой 3,4

Ночью в районе Ставропольского края — Кабардино-Балкарии произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 00:48 в понедельник, находился на глубине 10 км. Он располагался в 44 км. к юго-востоку от Кисловодска (Ставропольский край) и в 12 км. к юго-западу от села Гунделен (Кабардино-Балкария).

Сообщений о каких-либо последствиях от этого сейсмособытия не поступало.

Наталья Белоштейн