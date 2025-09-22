В Кисловодске зароют все ямы после аварийных работ к октябрю

В Кисловодске коммунальные службы приступили к ремонту дорожного покрытия на площади более 1,1 тыс. кв. м, нарушенного в ходе устранения аварий на теплотрассах в прошлом году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Все ремонтные мероприятия планируется завершить к октябрю. Кроме того, по данным властей, для решения проблемы несвоевременного восстановления дорожного покрытия с 1 сентября вступили в силу новые меры ответственности. Так, штрафы за нарушение нормативных сроков могут составить несколько сотен тысяч рублей. Инициативу поддержали краевые депутаты.

«Проблема с разрытиями пока глобальна. Думаю, это поможет», — отметили в администрации города.

Константин Соловьев