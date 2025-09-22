В Минводах и Железноводске отключат воду на три дня из-за аварии

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о трехдневном ограничении водоснабжения в Минераловодском округе и Железноводске. С 22:00 22 сентября Крайводоканал начнет ремонт канализационных коллекторов у главной насосной станции в Минеральных Водах. Работы должны занять 72 часа, пишет в своем канале глава региона.

В зоне отключения окажутся два города и около 20 населенных пунктов. В Минеральных Водах и Железноводске без воды останутся десятки тысяч жителей. Под отключение попадут также Левокумка, Побегайловка, Канглы, Змейка, Анджиевский, Первомайский, Новотерский и поселки Ленинский, Бородыновка, Кумагорский, Евдокимовский. В хуторах Красный пахарь, Садовый, Быкогорка, Воронов и Привольный подача воды тоже прекратится.

В Иноземцево ограничение коснется только нижней части поселка, верхние районы и микрорайон Капельница останутся со стабильно работающим водопроводом.

Владимир Владимиров поручил главам муниципалитетов совместно с водоканалом организовать подвоз воды и оперативно информировать местных жителей о графике и ходе ремонта. Министр ЖКХ края Александр Рябикин будет контролировать ситуацию.

Станислав Маслаков