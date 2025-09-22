В Ставропольском крае урожай бахчевых может превысить 4 тыс. тонн

В этом сезоне сельхозпроизводители Ставропольского края собрали около 2,4 тыс. т бахчевых культур. По прогнозам регионального министерства сельского хозяйства, к концу уборочной кампании урожай бахчевых превысит 4 тыс. т. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

По данным на конец августа 2024 года, в крае с площади 208 га было собрано 2,4 тыс. т арбузов и дынь, что составляет 41% от общей площади посадок. В конце сентября прошлого года аграрии региона собрали 3,6 тыс. тонн бахчевых культур с площади 376 га, что составило 75% от всех посадок. Средняя урожайность бахчевых в прошлом сезоне достигла 96 ц/га.

В 2025 году под посевы бахчевых культур выделено 500 га земли. Из них 204 га отведены под выращивание арбузов, 234 га — под дыни. Оставшиеся площади используются для посева тыквы и кабачков.

Арбузные плантации расположены преимущественно в Грачевском, Изобильненском и Нефтекумском округах, где они занимают около 68% всей площади под эту культуру. Большая часть дынь произрастает в Арзгирском округе, который является лидером по посевам этой культуры, где их доля составляет более 80%.

Отмечается, что 99% посевов бахчевых приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства и территории индивидуальных предпринимателей.

Наталья Белоштейн