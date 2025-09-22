Участие первых лиц государства и лидеров правого движения США обеспечило церемонии прощания с Чарли Кирком внимание медиа во всем мире. Наблюдатели отметили, как организаторы крепко увязали религию и государство, демонстративное примирение Дональда Трампа и Илона Маска, и назвали саму церемонию важным объединительным фактором для пошатнувшейся коалиции MAGA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и Эрика Кирк, вдова убитого политического активиста Чарли Кирка

Фото: Carlos Barria / Reuters Президент США Дональд Трамп и Эрика Кирк, вдова убитого политического активиста Чарли Кирка

Фото: Carlos Barria / Reuters

Вдова Кирка на груди у Трампа

Президент США Дональд Трамп создает особый момент на поминальной службе по застреленному консерватору-активисту Чарли Кирку. Он зовет на сцену стадиона вдову Эрику и обнимает ее. Она кладет голову ему на грудь. Очень символичная картина: Трампа обнимает не только скорбящая вдова, а все правое консервативное движение, которое помог создать ее муж.

Трампу понадобятся эти сторонники в будущем. Республиканец, без сомнений, воспользуется смертью Кирка для достижения собственных политических целей. А поминальная служба — лишь катализатор.

Трампистская Америка отдает дань уважения «мученику» Чарли Кирку, смешав политику и религию

В воскресенье Трамп предпринял необычное для себя усилие… Он очень много хвалил кого-то, кроме себя. Обстоятельства обязывали. «Мы должны обеспечить возвращение религии в Америку, потому что без границ, без закона и порядка и без религии у нас не будет страны... Мы хотим возвращения Бога»,— заявил Дональд Трамп.

Возвращения Бога, но какого? Того, кто прощает, или того, кто наказывает, только этот аспект, по-видимому, в данный момент интересует президента США? На этом беспрецедентном мероприятии постоянно обсуждались вопросы религии, веры, приверженности и Библии… Было ли это похоронной церемонией, политическим митингом, или отправлением в крестовый поход? Путаница была понятна, потому что слияние этих тональностей было желаемым и преднамеренным.

Призывая к «возрождению», Республиканская партия надеется, что наследие Кирка объединяет и сохраняется

До убийства Кирка 10 сентября контроль Трампа над консервативным движением слабел… Но все эти разногласия, казалось, разрешились в воскресенье, когда один выступающий за другим обращался к наследию Кирка, вдохновляющему молодых американцев на веру в консервативные идеи. В какой-то момент Маск присел рядом с Трампом… и пожал президенту руку — символ нового единства, которого надеются достичь республиканцы, готовясь к ожидающим их серьезным трудностям на промежуточных выборах в следующем году… Некоторые политологи видят редкое окно возможностей, появившееся для Трампа и других республиканцев после смерти Кирка.

На службе по Кирку проявилось необычное слияние госуправления и христианства

В воскресенье на поминальной службе по господину Кирку на переполненном футбольном стадионе в пригороде Феникса, были сплетены воедино представители высшего эшелона американской власти и евангелических кругов. Возможно, прежде никогда не было подобного публичного слияния, да еще в таких грандиозных масштабах. Эта служба, которая была больше, чем просто дань памяти в евангелической традиции господина Кирка, стала кульминационным событием, отражающим степень слияния консервативного христианства с политикой республиканцев в эпоху Трампа.

Поминальная служба по Чарли Кирку собрала около 95 тыс. человек; Трамп и Маск пожали друг другу руки на сцене

Поминальная служба по Кирку была отчасти мероприятием по духовному возрождению, отчасти политическим митингом, и в ее программе были и Дональд Трамп, и известные представители движения MAGA. Присутствующие придерживались дресс-кода — «лучшая выходная одежда» в красно-бело-синих цветах, до отказа заполнив стадион звездами, полосками и кепками MAGA. Постепенно речи становились острее и все больше затрагивали политические темы — боевой клич с призывом к присутствующим членам правительства быть решительными в «работе мечом против зла».

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц