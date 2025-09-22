Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Вдова Кирка на груди у Трампа»

FAZ и другие мировые издания оценили церемонию прощания с Чарли Кирком

Участие первых лиц государства и лидеров правого движения США обеспечило церемонии прощания с Чарли Кирком внимание медиа во всем мире. Наблюдатели отметили, как организаторы крепко увязали религию и государство, демонстративное примирение Дональда Трампа и Илона Маска, и назвали саму церемонию важным объединительным фактором для пошатнувшейся коалиции MAGA.

Президент США Дональд Трамп и Эрика Кирк, вдова убитого политического активиста Чарли Кирка

Фото: Carlos Barria / Reuters

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

Вдова Кирка на груди у Трампа

Президент США Дональд Трамп создает особый момент на поминальной службе по застреленному консерватору-активисту Чарли Кирку. Он зовет на сцену стадиона вдову Эрику и обнимает ее. Она кладет голову ему на грудь. Очень символичная картина: Трампа обнимает не только скорбящая вдова, а все правое консервативное движение, которое помог создать ее муж.

Трампу понадобятся эти сторонники в будущем. Республиканец, без сомнений, воспользуется смертью Кирка для достижения собственных политических целей. А поминальная служба — лишь катализатор.

Le Monde (Париж, Франция)

Трампистская Америка отдает дань уважения «мученику» Чарли Кирку, смешав политику и религию

В воскресенье Трамп предпринял необычное для себя усилие… Он очень много хвалил кого-то, кроме себя. Обстоятельства обязывали. «Мы должны обеспечить возвращение религии в Америку, потому что без границ, без закона и порядка и без религии у нас не будет страны... Мы хотим возвращения Бога»,— заявил Дональд Трамп.

Возвращения Бога, но какого? Того, кто прощает, или того, кто наказывает, только этот аспект, по-видимому, в данный момент интересует президента США? На этом беспрецедентном мероприятии постоянно обсуждались вопросы религии, веры, приверженности и Библии… Было ли это похоронной церемонией, политическим митингом, или отправлением в крестовый поход? Путаница была понятна, потому что слияние этих тональностей было желаемым и преднамеренным.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Призывая к «возрождению», Республиканская партия надеется, что наследие Кирка объединяет и сохраняется

До убийства Кирка 10 сентября контроль Трампа над консервативным движением слабел… Но все эти разногласия, казалось, разрешились в воскресенье, когда один выступающий за другим обращался к наследию Кирка, вдохновляющему молодых американцев на веру в консервативные идеи. В какой-то момент Маск присел рядом с Трампом… и пожал президенту руку — символ нового единства, которого надеются достичь республиканцы, готовясь к ожидающим их серьезным трудностям на промежуточных выборах в следующем году… Некоторые политологи видят редкое окно возможностей, появившееся для Трампа и других республиканцев после смерти Кирка.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

На службе по Кирку проявилось необычное слияние госуправления и христианства

Как прошла поминальная служба по Чарли Кирку

В воскресенье на поминальной службе по господину Кирку на переполненном футбольном стадионе в пригороде Феникса, были сплетены воедино представители высшего эшелона американской власти и евангелических кругов. Возможно, прежде никогда не было подобного публичного слияния, да еще в таких грандиозных масштабах. Эта служба, которая была больше, чем просто дань памяти в евангелической традиции господина Кирка, стала кульминационным событием, отражающим степень слияния консервативного христианства с политикой республиканцев в эпоху Трампа.

«Хуаньцю шибао» (Пекин, КНР)

Поминальная служба по Чарли Кирку собрала около 95 тыс. человек; Трамп и Маск пожали друг другу руки на сцене

Поминальная служба по Кирку была отчасти мероприятием по духовному возрождению, отчасти политическим митингом, и в ее программе были и Дональд Трамп, и известные представители движения MAGA. Присутствующие придерживались дресс-кода — «лучшая выходная одежда» в красно-бело-синих цветах, до отказа заполнив стадион звездами, полосками и кепками MAGA. Постепенно речи становились острее и все больше затрагивали политические темы — боевой клич с призывом к присутствующим членам правительства быть решительными в «работе мечом против зла».

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц

Прощание с Чарли Кирком в США

Участник церемонии прощания несет деревянный крест

Участник церемонии прощания несет деревянный крест

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

Как пишут американские СМИ, пришедшим не разрешают проносить внутрь сумки, зажигалки и электронные сигареты

Как пишут американские СМИ, пришедшим не разрешают проносить внутрь сумки, зажигалки и электронные сигареты

Фото: Cheney Orr / Reuters

Вокруг стадиона State Farm в Глендейле усилены меры безопасности

Вокруг стадиона State Farm в Глендейле усилены меры безопасности

Фото: Cheney Orr / Reuters

В переписке с приятелем предполагаемый убийца Тайлер Робинсон пояснил свои мотивы — «ему надоела ненависть Кирка», а «с некоторой ненавистью нельзя договориться»

В переписке с приятелем предполагаемый убийца Тайлер Робинсон пояснил свои мотивы — «ему надоела ненависть Кирка», а «с некоторой ненавистью нельзя договориться»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп настаивает на высшей мере наказания для предполагаемого убийцы Чарли Кирка — смертной казни

Президент США Дональд Трамп настаивает на высшей мере наказания для предполагаемого убийцы Чарли Кирка — смертной казни

Фото: Brian Snyder / Reuters

Предприниматель Илон Маск (слева) и бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц

Предприниматель Илон Маск (слева) и бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц

Фото: Daniel Cole / Reuters

Консервативный политический обозреватель Такер Карлсон

Консервативный политический обозреватель Такер Карлсон

Фото: Daniel Cole / Reuters

Чарли Кирк был убит 10 сентября во время выступления перед студентами. Пуля попала ему в шею. Предполагаемого стрелка задержали спустя 33 часа

Чарли Кирк был убит 10 сентября во время выступления перед студентами. Пуля попала ему в шею. Предполагаемого стрелка задержали спустя 33 часа

Фото: Carlos Barria / Reuters

Люди занимали очередь на вход еще с рассвета, многие прилетели из других штатов

Люди занимали очередь на вход еще с рассвета, многие прилетели из других штатов

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

Присутствующие не сдерживают слез

Присутствующие не сдерживают слез

Фото: Carlos Barria / Reuters

Мужчина держит в руке Священную Библию

Мужчина держит в руке Священную Библию

Фото: Jae C. Hong / AP

Полиция патрулирует территорию вокруг стадиона, а парковка рядом с ним обнесена забором высотой в два метра

Полиция патрулирует территорию вокруг стадиона, а парковка рядом с ним обнесена забором высотой в два метра

Фото: Carlos Barria / Reuters

Немало присутствующих на стадионе одеты в цвета американского флага

Немало присутствующих на стадионе одеты в цвета американского флага

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

Стадион State Farm вмещает 75 тыс. человек. По предварительным подсчетам, церемонию могут посетить до 200 тыс.

Стадион State Farm вмещает 75 тыс. человек. По предварительным подсчетам, церемонию могут посетить до 200 тыс.

Фото: John Locher / AP

Участники мемориальной церемонии поют молитвенные песни

Участники мемориальной церемонии поют молитвенные песни

Фото: Cheney Orr / Reuters

Собравшиеся на стадионе утешают и поддерживают друг друга

Собравшиеся на стадионе утешают и поддерживают друг друга

Фото: Daniel Cole / Reuters

По мнению экспертов, убийство Чарли Кирка — серьезный удар по Республиканской партии из-за его «исключительных организаторских способностей и умения зажигать аудиторию»

По мнению экспертов, убийство Чарли Кирка — серьезный удар по Республиканской партии из-за его «исключительных организаторских способностей и умения зажигать аудиторию»

Фото: Ross D. Franklin / AP

Президент США Дональд Трамп и вдова погибшего Эрика Кирк на мемориальной церемонии

Президент США Дональд Трамп и вдова погибшего Эрика Кирк на мемориальной церемонии

Фото: Carlos Barria / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на мемориальной церемонии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на мемориальной церемонии

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

На некоторых посетителях мемориальной службы можно заметить кепки MAGA

На некоторых посетителях мемориальной службы можно заметить кепки MAGA

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

