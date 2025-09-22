Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Страховая пыталась взыскать с наследников погибшего ущерб за повреждение поезда

Суд отказал страховой компании во взыскании с наследников погибшего человека компенсацию за повреждение поезда. Об этом сообщили в Уренском райсуде Нижегородской области 22 сентября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Истец указал, что у него был застрахован высокоскоростной поезд, который в сентябре 2024 года насмерть сбил человека в Урене. Из-за происшествия был поврежден фальшборт на вагоне поезда. Страховое общество выплатило страхователю возмещение и потребовало с наследников погибшего сумму этого возмещения.

Однако суд не усмотрел в действиях погибшего вины, а истец не представил достоверных доказательств того, что повреждение вагона произошло именно из-за действий человека, сбитого поездом.

Галина Шамберина