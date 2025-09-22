В Госдуме предложили наделить льготами приемных детей участников СВО

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП) обратилась к министру труда Антону Котякову с предложением уравнять в правах на льготы родных детей участников СВО с приемными.

В обращении (есть у «РИА Новости») госпожа Лантратова указывает, что в сентябре Госдума приняла в первом чтении проект о льготах для приемных детей при поступлении в вузы. По словам депутата, такую практику надо расширить на иные сферы. Она также привела примеры: сейчас дети участников боевых действий имеют право на бесплатное питание в школах, освобождение от платы за детский сад, приоритетные места в садах, школах и лагерях и др.

Проект о льготах при поступлении в вузы был внесен на рассмотрение в апреле 2024 года группой сенаторов во главе с Лилией Гумеровой. Поправки в закон «Об образовании» наделяют падчериц и пасынков правом на поступление в вузы в пределах отдельной квоты. В первом чтении проект приняли 16 сентября.

Полина Мотызлевская