Северный Кавказ замыкает рейтинг регионов по покупательной способности

Республики Северного Кавказа заняли последние места в рейтинге российских регионов по соотношению медианной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг во втором квартале 2025 года. Об этом сообщает «РИА Рейтинг».

По информации экспертов, медианные доходы после вычета НДФЛ рассчитывались на основе официальной статистики за апрель-июнь 2025 года. Покупательную способность оценивали по фиксированному потребительскому набору из базы Росстата.

Согласно данным, Ставропольский край занял 79-е место с соотношением 1,8 при медианной зарплате 44,7 тыс. руб. Карачаево-Черкесия расположилась на 80-й позиции (1,7; 37,8 тыс. руб.). Северная Осетия-Алания заняла 81-е место с показателями 1,7 и 37,2 тыс. руб.

«Дагестан расположился на 82-й строчке. Отношение медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг составило 1,6, а доходы — 35 тыс. руб. Кабардино-Балкария заняла 83-е место (1,6; 37,9 тыс. руб.). Ингушетия заняла 85-е место (1,4; 32 тыс. руб.)»,— поясняют в сообщении.

В среднем по России отношение чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг составило 2,6. Чистая медианная зарплата достигла 64,6 тыс. руб.

Валентина Любашенко