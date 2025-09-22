МВД: мошенники выдают себя за врачей, военных и журналистов на сайтах знакомств

Мошенники часто выдают себя за военнослужащих, врачей или журналистов, чтобы вызвать доверие и установить эмоциональную связь с жертвой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД.

Также аферисты регулярно представляются успешными бизнесменами. После признания в симпатии они предлагают бесплатное обучение инвестиционной стратегии, которая якобы помогает разбогатеть, в том числе на криптовалюте.

Однако такие «обучения» оказываются мошенническими схемами, в результате которых преступники похищают деньги под видом вложений с обещанием высокой прибыли.