Объемы ввода жилья в Башкирии отстали от прошлогодних показателей на 26%

С начала года в Башкирии введено немногим более 1,4 млн кв. м жилья, что 26,3% меньше показателей января-августа прошлого года. Такие данные приводит Башстат.

Падение зафиксировано по всем видам финансирования жилищного строительства: индивидуальные застройщики уменьшили сдачу с 1,6 млн до 1,2 млн кв. м, девелоперы — с 324,3 тыс. до 184,7 тыс. кв. м.

Если в прошлом году до конца лета в сельской местности было построено около 1,1 млн кв. м, то в этом году — 857,3 тыс. кв. м.

Нынешние объемы ввода жилья за восемь месяцев — самые низкие за последние пять лет, следует из публикаций статведомства.

Идэль Гумеров