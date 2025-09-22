Доли в компаниях, принадлежащих ПАИЖК, перешли к КРПК

После ликвидации АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК) доли данной организации в других компаниях перешли к АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК). Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 19 сентября, сообщает «СПАРК-Интерфакс».

К КРПК перешли 25% долей в ООО «Газпромнефть дорожное строительство — Прикамье», 19,5% ООО «Спорткомплекс “Олимпия-Пермь”» и 50% ООО «ТройкаПермь».

ПАИЖК являлось региональным оператором федеральной ипотечной программы в Перми и Пермском крае, а также курировало проект по решению проблем обманутых дольщиков. В последние годы оно не вело активной финансово-экономической деятельности. В мае «Ъ-Прикамье» писал, что АО «ПАИЖК» присоединят к АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК).

В сентябре 2025 года юрлицо прекратило свою деятельность.