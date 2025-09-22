Дамир Фаттахов избран мэром Бугульмы

В Бугульме прошла первая сессия депутатов городского совета пятого созыва, на которой избрали нового мэра. Главой города единогласно избран руководитель исполкома Бугульминского района и депутат Дамир Фаттахов, сообщает пресс-служба мэрии Бугульмы.

Мэр Бугульмы Дамир Фаттахов

Фото: Пресс-служба мэрии Бугульмы Мэр Бугульмы Дамир Фаттахов

Фото: Пресс-служба мэрии Бугульмы

В заседании приняли участие заместитель председателя Государственного Совета Татарстана Юрий Камалтынов и депутат Госсовета Татарстана Рифнур Сулейманов. В новый состав горсовета вошли 20 депутатов, все они присутствовали на сессии.

Кандидатуру Дамира Фаттахова на пост мэра предложила руководитель фракции «Единая Россия» Галина Дулова. В ходе открытого голосования депутаты поддержали его. После оглашения результатов господин Фаттахов принес присягу и продолжил работу сессии уже в статусе мэра.

Заместителем мэра Бугульмы назначена Ирина Белова. Она также стала представителем города в Совете Бугульминского муниципального района. Кроме того, депутаты утвердили составы четырех постоянных комиссий горсовета.

Анна Кайдалова