Нижегородскую компанию оштрафовали за привлечение мигранта к работе водителем

ООО «Дорбизнес» оштрафовали на 125 тыс. руб. на привлечение к работе водителем гражданина Узбекистана. Такое решение вынес Ардатовский суд Нижегородской области.

Работодатель не имел права привлекать мигранта к работе по данной профессии, так как она не указана в патенте. В отношении компании был составлен протокол по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранца по профессии, не указанной в разрешении на работу или патенте).

Представитель ответчика при рассмотрении дела вину не признал.

Галина Шамберина