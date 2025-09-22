В Озерске и Ашинском районе 23 сентября начинается отопительный сезон

Тепло в жилые дома Озерска начнет поступать с 23 сентября. О начале отопительного сезона сообщил глава города Сергей Гергенрейдер на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

В социальных учреждениях Озерска отопление подключали по заявкам уже с 15 сентября. В жилые дома будут подавать тепло поэтапно в течение трех дней.

С 23 сентября отопление также подключат в Ашинском районе.

С сегодняшнего дня отопительный сезон начался в Копейске, Верхнем Уфалее, Снежинске и Чебаркуле. Ранее тепло в дома подали в Кусинском районе, Кыштыме, Катав-Ивановске, Саткинском муниципальном округе и Усть-Катаве. С 30 сентября отопительный сезон начнет Верхнеуральский район, а с 1 октября — Южноуральск. В Магнитогорске отопление сейчас включено только в социальных учреждениях.

Ольга Воробьева