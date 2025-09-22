В Кургане компанию оштрафовали на 1 млн рублей за коррупцию

Компанию из Пензы оштрафовали на 1 млн руб. за передачу незаконного вознаграждения от имени юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ) представителю курганского завода, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Надзорное ведомство установило, что ведущий инженер пензенской строительной организации передал 28 тыс. руб. сотруднику отдела снабжения курганского завода. Взамен тот содействовал заключению договоров с компанией на поставку продукции и своевременной оплате работы. Прокуратура возбудила в отношении юридического лица административное дело. Застройщика оштрафовали. Жителю Кургана вынесли обвинительный приговор, уголовное преследование представителя пензенской организации прекратили по нереабилитирующим основаниям.

Виталина Ярховска