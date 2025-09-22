В Башкирии журналистам уменьшат сроки аккредитации на местные референдумы

Курултай Башкирии 25 сентября рассмотрит изменения в региональный закон «О местном референдуме». Новеллы, предложенные парламентским комитетом по развитию институтов гражданского общества, в числе прочих, регламентируют использование электронных способов голосования.

В частности, в статью о порядке проведения местных референдум депутаты предлагают добавить пункт, разрешающий электронное голосование. Одновременно поясняется, что гражданам должна даваться возможность проголосовать с помощью бумажных бюллетеней.

Кроме того, парламентарии хотят привести условия освещения референдумов в соответствие с федеральным избирательным законодательством. Если ранее редакции СМИ могли подать заявку на освещение процедуры не позднее чем за три дня до ее начала, то теперь аккредитоваться необходимо за неделю до голосования.

Также вводятся ограничения на фото и видеосъемку в избирательных участках на территории воинский частей — это будет разрешено только аккредитованным журналистам по согласованию с командованием части.

Идэль Гумеров