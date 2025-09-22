При атаке БПЛА на Крым пострадали российские и белорусские туристы

Среди пострадавших при ночной атаке беспилотников ВСУ на поселок городского типа Форос в Крыму оказались не только российские, но и белорусские граждане. Об этом сообщила в Telegram-канале глава города Ялты Янина Павленко.

Детей среди раненых нет. Пострадавших доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России. На лечение поступили 13 человек. Семь из них находятся в состоянии средней тяжести. Четверо — в тяжелом состоянии. Сейчас решается вопрос о дальнейшей транспортировке одного из пациентов силами санавиации.

Удары беспилотников пришлись на береговую линию Фороса. Повреждены объекты санатория «Форос» и здание школы. Погибли три человека.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале, что семьям погибших при налете БПЛА выплатят до 1,5 млн руб. Пострадавшие получат от 300 тыс. до 600 тыс. руб.