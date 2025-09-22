Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ильсур Метшин избран мэром Казани в пятый раз

Ильсур Метшин назначен мэром Казани сроком на пять лет. Данное решение было принято сегодня на заседании Казанской городской думы.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На тайном голосовании в рамках заседания Казгордумы за переизбрание Ильсура Метшина проголосовали 44 депутата, и четыре проголосовали против. Кандидатуру Ильсура Метшина выдвинула партия «Единая Россия».

Ильсур Метшин является мэром Казани с ноября 2005 года. Он переизбирался трижды: в 2010, 2015 и 2020 годах. Свою карьеру в муниципальной службе Ильсур Метшин начал в 1993 году в администрации Советского района Казани.

Марк Халитов