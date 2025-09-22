Ростехнадзор разрешил работу теплового оборудования в новом здании художественной галереи

Западно-Уральское управление Ростехнадзора выдало разрешение на допуск в эксплуатацию теплопотребляющей установки в новом здании Пермской государственной художественной галереи. В ходе осмотра установлено соответствие объекта требованиям действующего законодательства, нарушений не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», строительные работы в новом здании Пермской государственной художественной галереи завершены, в помещениях продолжается установка оборудования для обустройства экспозиций.

Архитектурный комплекс Пермской художественной галереи включает в себя новое здание и три восстановленные исторические постройки бывшего завода им. Шпагина, объединенные крытыми переходами в композиционный ансамбль. В одном из зданий бывшего завода разместится ресторан, во втором — административные помещения, в третьем — образовательный центр. Новое здание галереи содержит пять надземных этажей и один подземный — все они соединяются девятью лифтами, два из которых имеют панорамные виды на Каму и набережную. Площадь нового здания составляет 21,6 тыс. кв. м, это в семь раз больше площади галереи в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.