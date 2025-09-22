Медианная зарплата на Дону отстает от средней по России

Ростовская область, Краснодарский край и республики Северного Кавказа оказались в конце рейтинга российских регионов по покупательной способности зарплат во втором квартале 2025 года. Такие данные приводит исследование «РИА Рейтинг».

По информации экспертов, рейтинг строился на основе соотношения чистой медианной заработной платы к фиксированному набору товаров и услуг. Расчеты проводились по официальной статистике за апрель-июнь 2025 года. Для определения покупательной способности использовался стандартный потребительский набор из базы Росстата.

«Ростовская область заняла 72 место с показателем отношения доходов к потребительскому набору, равным 2. Медианная заработная плата после уплаты НДФЛ в регионе составила 49,2 тыс. руб.»,— отметили в исследовании.

Эксперты пояснили — в среднем по России соотношение чистой медианной заработной платы к фиксированному набору товаров и услуг достигло 2,6. Медианный доход после налогообложения по стране составил 64,6 тыс. руб.

Валентина Любашенко