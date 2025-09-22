Пловец из Удмуртии примет участие в Чемпионате мира по паралимпийскому плаванию

Пловец из Удмуртии Егор Кузьмин будет представлять Россию на Чемпионате мира по паралимпийскому плаванию, который пройдет с 21 по 27 сентября в Сингапуре. Об этом сообщает Всероссийская федерация спорта слепых.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В соревнованиях примут участие более 580 спортсменов, из которых 51 — представители России, включая 35 участников с поражением опорно-двигательного аппарата, 12 — спорта слепых и 4 — спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

Анастасия Лопатина