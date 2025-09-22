На жизнедеятельность Уфы будет выделено на 50 млн рублей меньше запланированного

Мэрия Уфы уменьшила бюджет муниципальной программы обеспечения жизнедеятельности города с 5,95 млрд до 5,90 млрд руб., следует из постановления, опубликованного на сайте администрации.

Программа, утвержденная в сентябре прошлого года, включает в себя меры по созданию положительного имиджа Уфы, деятельность в сфере поиска подрядчиков и поставщиков для муниципальных нужд, а также контроль за благоустройством и строительством городских объектов в 2025-2030 годах.

В первой версии документа общий объем финансирования составлял около 4,93 млрд руб. В марте бюджет был увеличен до 5,95 млрд руб.

Новая редакция программы предполагает, что на создание положительного имиджа будет потрачено около 809,9 млн руб. вместо 719,6 млн руб. Расходы на поиск подрядчиков и строительный контроль не изменятся — они составят прежние 295,5 млн руб. и 357,1 млн руб. соответственно.

В то же время, расходы на администрирование программы — самой дорогой подпрограммы — вырастут на 41,3 млн руб.

Большая часть финансирования придется на городской бюджет (около 5,63 млрд руб.). Из внебюджетных источников ожидаются 170,9 млн руб., из республиканского бюджета — 103,9 млн руб.

Идэль Гумеров