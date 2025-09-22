Жителя Башкирии будут судить за гибель подростка-мотоциклиста

Абзелиловский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, ночью в июне этого года на дороге Новобалапаново — Еникеево нетрезвый водитель «ВАЗ-2114» отвлекся на мобильный телефон и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мопедом Alpha под управлением 17-летнего подростка. В результате аварии несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Майя Иванова