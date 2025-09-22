Подросток арестован по делу о поджоге на железной дороге в Москве

В Москве 15-летний подросток взят под стражу по обвинению в теракте. Он за незначительное вознаграждение от незнакомца поджег объект транспортной инфраструктуры, сообщили в СКР.

По версии следствия, 16 сентября молодой человек повредил объект на 15 км железнодорожного перегона Бирюлево-Товарная — Чертаново на Павелецком направлении. Происходящее он фиксировал на камеру телефона. Это было частью задания, полученного в неназванном мессенджере.

Подросток был задержан на станции Москва-Павелецкая. Как заявили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, несовершеннолетний дал признательные показания. Уголовное дело возбуждено по статье о теракте (ч. 1 ст. 205 УК).