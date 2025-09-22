Любительский клуб из Прикамья стал победителем в третьей футбольной лиге

Футбольный клуб из поселка Ильинского «Ильпар» досрочно выиграл чемпионат третьей лиги в зоне «Урал и Западная Сибирь». Это стало известно после того, как клуб из Ильинского в пермском дерби обыграл участвующую в этом же турнире «Академию-Амкар-2». Матч закончился со счетом 1:0, гол на 30-й минуте забил Артем Зайцев.

Фото: телеграм-канал Timeout.Perm Sport

Третья лига — это первенство России среди любительских футбольных клубов. «Ильпар» является обладателем Кубка России РФС среди любительских клубов в 2022 и 2023 годах, завоевывал Суперкубок Урала и Западной Сибири в 2024 и 2025 годах.

В этом сезоне в матче 1/256 финала «Пути регионов» Фонбет-Кубка России команда из Ильинского обыграла профессионалов из новотроицкой «Носты».