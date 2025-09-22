Займы на вес золота

За первое полугодие в большинстве регионов Черноземья сократилось кредитование бизнеса, в целом по макрорегиону — на 5%, до 800,7 млрд руб. Заметнее всего динамика прослеживается в Липецкой области, где сокращение составило 26%. В то же время выдачи кредитов предприятиям выросли в Белгородской и Курской областях — на 31и 18% соответственно. Банки также фиксируют рост выдач в приграничных регионах. Эксперты связывают текущую динамику со снижением деловой активности в стране в конце прошлого года, а рост кредитования в приграничье объясняют деятельностью АПК и мерами господдержки.

Высокая ключевая ставка лишь немного охладила интерес бизнеса Черноземья к кредитам в первой половине года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Банка России, за полгода кредитование бизнеса в Черноземье сократилось на 5%, с 844,3 млрд до 800,7 млрд руб. Кредитный портфель организаций в макрорегионе при этом вырос на 4%, с 1,9 трлн до 2 трлн руб. Наиболее заметное сокращение выдач займов предприятиям наблюдается в Липецкой области — на 26%. За полгода липецкие бизнесмены привлекли 133,7 млрд руб. кредитов, в то время как годом ранее — 180,2 млрд руб. Их кредитная задолженность увеличилась на 6%, с 304,6 млрд до 323,5 млрд руб.

В Орловской области за этот же период кредитование бизнеса сократилось на 24%, с 67,8 млрд до 51,5 млрд руб. Кредитный портфель компаний в регионе вырос на 10%, со 112,7 млрд до 124,3 млрд руб. В Воронежской области выдачи кредитов предприятиям уменьшились на 16%, с 229,1 млрд до 192,4 млрд руб. Кредитная задолженность бизнеса здесь выросла всего на 0,5%, с 618,9 млрд до 621,8 млрд руб. Меньше всего в Черноземье кредитование компаний сократилось в Тамбовской области — на 13%, с 75,6 млрд до 66 млрд руб. Задолженность местного бизнеса выросла на 3%, со 161,4 млрд до 166,7 млрд руб.

В то же время в двух приграничных областях макрорегиона выдачи кредитов компаниям, напротив, увеличились. В Курской области — на 31%, с 92,4 млрд до 120,7 млрд руб. Кредитный портфель компаний, в отличие от остальных регионов, здесь уменьшился на 5%, с 362 млрд до 342,9 млрд руб. В Белгородской области кредитование бизнеса выросло на 18%, со 199,1 млрд до 236,5 млрд руб. Задолженность компаний в регионе выросла на 15%, с 372 млрд до 428,5 млрд руб.

В ЦБ отмечают, что наибольший объем кредитования в макрорегионе пришелся на сельскохозяйственные компании, которые привлекли 200,8 млрд руб., что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (177,2 млрд руб.). При этом в сфере торговли кредитование компаний сократилось на 14%, с 224,3 млрд до 192,3 млрд руб. Выдачи кредитов пищевым производствам также снизились — на 8%, со 120 млрд до 110,3 млрд руб.

В целом по стране кредитование компаний сократилось на 12%, до 35,8 трлн руб. «Корпоративное кредитование замедлилось под влиянием высоких ставок, которые Банк России поддерживает для охлаждения избыточного спроса и возвращения инфляции к цели — 4% в 2026 году»,— отметил начальник экономического отдела воронежского отделения ЦБ Максим Коршунов.

По итогам первого квартала 2025-го в большинстве регионов Черноземья также фиксировалось сокращение кредитования бизнеса — на 10% в целом по макрорегиону. Исключение составляла Курская область, где выдачи займов предприятиям выросли на 38%. Динамика связывалась с восстановлением приграничья после боев.

Заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Сергей Фролов отметил «незначительное сокращение» объема кредитования бизнеса в первом полугодии — до 276 млрд руб. В то же время выдачи Сбера в Белгородской и Курской областях увеличились на 6 и 4,5% соответственно (до 41 млрд руб. и 18,2 млрд руб.).

«Подобная динамика связана с региональными особенностями экономики. Белгородская и Курская области известны своим стабильно высоким уровнем аграрного сектора, что создает прочную основу для активного привлечения инвестиций»,— сказал господин Фролов.

В пресс-службе Россельхозбанка сообщили «Ъ-Черноземье», что по итогам восьми месяцев выдачи кредитов бизнесу и ИП в банке выросли на 41%. В одной только Белгородской области бизнес-кредитование в РСХБ увеличилось в 2,3 раза. «С начала года белгородский филиал РСХБ выдал бизнесу региона кредитов на сумму свыше 69 млрд руб., 40 млрд руб. из них направлено предприятиям пищевой промышленности»,— рассказал директор белгородского филиала РСХБ Андрей Долгий.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев поясняет, что на динамику бизнес-кредитования в Черноземье и стране в целом повлияло снижение деловой активности, наблюдавшееся в конце 2024 года и совпавшее с периодом высоких ставок. «Многие предприятия предпочли отложить новые заимствования. Липецкая и Орловская области показали наибольшее снижение, поскольку в их экономике велика доля обрабатывающих производств и сельского хозяйства, традиционно проявляющих большую осторожность при увеличении стоимости заемного капитала»,— считает эксперт.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский полагает, что увеличение кредитования в приграничных Белгородской и Курской областях поддерживается «прежде всего аграрным сектором»: «Здесь сохраняется высокий спрос на финансирование закупок техники, требующей регулярного обновления и модернизации. Риски рисками, но мы говорим о самых плодородных почвах в стране и Европе, а спрос на сельскохозяйственную продукцию ни в стране, ни в мире не снижается. Господдержка предприятий регионов также указывает на высокую заинтересованность в сохранении высокого потенциала Черноземья».

Егор Якимов