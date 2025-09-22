В центре Челябинска открыли памятник адвокату Федору Плевако

В Челябинске открыли памятник адвокату Федору Плевако, родившемуся в Троицке. Об этом сообщает пресс-службы правительства Челябинской области.

Монумент установили в благоустроенном за 25,5 млн руб. сквере на пересечении улиц Воровского, Елькина и Тимирязева. Памятник торжественно открыли губернатор Алексей Текслер, народный артист Сергей Безруков, сыгравший Федора Плевако в одноименном телесериале, а также заместитель министра юстиции РФ Вадим Федоров и заслуженный юрист России Павел Астахов.

По словам главы региона, монумент — «это знак памяти и уважения человеку, который защищал простых людей, в том числе безвозмездно».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ради установки памятника Федору Плевако в сквере заменили тротуарную плитку и бордюрные камни на пешеходных дорожках, убрали перголу с качелями, но установили новые, а также демонтировали фонтан со скульптурой «Пробуждение», среди горожан именуемой «девушкой с косой».