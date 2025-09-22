РФ выдала Казахстану подозреваемого в хищении выделенных на ветростанцию $15 млн

Россия экстрадировала в Казахстан руководителя строительной компании, которого подозревают в хищении более 8,5 млрд тенге (около $15,7 млн). Деньги были выделены на строительство ветровой электростанции в Акмолинской области. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год подозреваемый вместе с группой лиц заключал фиктивные договоры, переводил деньги через аффилированные компании и похитил средства у дочернего предприятия АО «Самрук-Энерго». Эта компания — крупнейший энергетический холдинг страны и входит в состав фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», который управляется правительством Казахстана.

После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В феврале 2025 года он был задержан в России, которая по запросу Генпрокуратуры Казахстана решила его экстрадировать.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания в Казахстане. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.