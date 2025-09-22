Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд арестовал омича, заказавшего убийство родственника из-за спора по бизнесу

Куйбышевский райсуд Омска поместил под стражу предпринимателя, обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) бизнес-партнера. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным СУ СКР региона, фигурант дела, не желая делить со своим родственником прибыль от бизнеса по продаже овощей и фруктов, решил расправиться с ним. Для этого омич нашел исполнителя, которому обещал заплатить 1 млн руб.

Предполагаемый киллер отказался от преступления и обратился в УФСБ. Заказчик убийства был задержан правоохранителями после того, как получил фотографию, подтверждающую якобы расправу над родственником.

Александра Стрелкова

Новости компаний Все