В Уфимском районе построят торговый комплекс за 180 млн рублей

ООО «Абсолют» планирует инвестировать в строительство торгового мультикомплекса в деревне Бурцево Уфимского района 180 млн руб., сообщает пресс-служба министерства торговли и услуг Башкирии. Общая площадь застройки составит 4,9 тыс. кв. м.

Реализация проекта позволит создать 40 новых рабочих мест для местных жителей, отметил министр торговли и услуг республики Азат Аскаров.

В торговом комплексе будут продавать продукцию различного назначения и предоставлять культурно-досуговые и образовательные услуги для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Строительство планируют завершить в четвертом квартале 2028 года.

Проект рассмотрели на заседании «инвестиционного часа» и одобрили к включению в перечень приоритетных.

ООО «Абсолют», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Туймазах в ноябре 2011 года. Владельцами являются Светлана Сайфутдинова и Тимур Афлятунов. Компания не публикует финансовую отчетность.

Майя Иванова