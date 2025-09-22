В Новосибирске задержали банду, занимавшуюся изготовлением и продажей оружия

Новосибирские силовики задержали участников группировки, занимавшейся изготовлением и продажей огнестрельного и холодного оружия, а также боеприпасов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По информации ведомства, банда состояла из граждан России и одного из государств Центральной Азии и насчитывала восемь участников. Ее организатором являлся 47-летний новосибирец, который ранее привлекался к уголовной ответственности за сбыт оружия. У подозреваемых изъяли 126 предметов, конструктивно схожих с автоматами, пистолетами, револьверами, винтовками и ружьями, 3400 боеприпасов, более 3 кг пороха, глушители, компоненты для создания самодельного взрывного устройства, свыше сотни ножей.

В управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу рассказали, что в ходе силовой операции были ликвидированы три подпольные мастерские. Часть изъятого оружия уже признана огнестрельным, пригодным для стрельбы.

