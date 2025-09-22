ЧЭМК организовал праздник для детей сотрудников

На стадионе Челябинского электрометаллургического комбината 20 сентября состоялся традиционный детский праздник «Осенний марафон». В мероприятии приняли участие около ста детей сотрудников ЧЭМК и их родители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран пресс-служба ЧЭМК

«Осенний марафон» проводится на ЧЭМК много лет и давно стал для семей работников символом начала осени и нового учебного года. В прошедшую субботу стадион ЧЭМК на несколько часов превратился в площадку, на которой был разыгран увлекательный приключенческий спектакль. В роли ведущих выступили аниматоры, перевоплотившиеся в палеонтологов и пригласившие ребят присоединиться к экспедиции в мир динозавров. По сценарию, прежде чем попасть в доисторическую эпоху, дети должны были продемонстрировать смекалку, показать знания о родном крае, пройти испытания и подготовить для динозавров подарки — песни, игры и творческие номера. Юные участники с энтузиазмом подключались к выполнению каждого задания: пели, танцевали, соревновались в музыкальных и игровых конкурсах. В приключенческом шоу активно участвовали и их родители.

Ярким событием праздник стал и для самых маленьких гостей. За разгадывание загадок и активность в подвижных играх малыши получали награды.

«Моей дочке всего три года, но она уже ждет «Осенний марафон» как праздник. Мы всей семьей приходим сюда каждый год и уходим с отличным настроением», — поделилась впечатлениями одна из сотрудниц комбината.

«Забота о семьях с детьми остается одним из ключевых приоритетов социальной политики предприятия, — говорит начальник отдела социальной работы ЧЭМК Наталья Челякова. — "Осенний марафон" занимает особое место в системе социальных проектов комбината, направленных на поддержку семей. Для руководства комбината важно укреплять семейные ценности и создавать условия, в которых родители и дети чувствуют внимание и поддержку. Эта работа не ограничивается праздничными мероприятиями: совсем недавно ЧЭМК помог собрать в школу первоклассников — дети работников комбината получили необходимые учебные принадлежности к началу нового учебного года».

