Удмуртия заняла 39-е место в рейтинге развития цифровых экосистем в регионах России. Рейтинг опубликован Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Республика набрала в рейтинге 51,2 балл.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты АПЭК оценивали ситуацию в регионах по разным показателям: уровень технологий, пользовательский опыт, масштаб инфраструктуры и глубина сервисов.

На первом месте топа оказалась Москва с 96,7 баллами. На втором месте расположился Татарстан с индексом 89,2. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург с 82,8 баллами. В конце рейтинга с индексом ниже 30 баллов расположились Тыва (24 балла), Карачаево-Черкессия (28,2 баллов) и Чукотский автономный округ (28,5 баллов).

Анастасия Лопатина