В Ростове разработали программу об укреплении общественного здоровья в 2025 году

Администрация Ростова-на-Дону опубликовала программу укрепления общественного здоровья, в которой приведены статистические сведения о состоянии здоровья жителей и мерах по его улучшению. Об этом сообщает пресс-служба города.

Согласно документу, в городе работают 1,3 тыс. магазинов, торгующих алкоголем, на каждые три кв. м приходится 4,6 ларька или торговой точки с табачными товарами. Помимо этого, в Ростове функционируют 366 отдельно расположенных табачных магазинов.

«Основным фактором формирования пагубных привычек среди молодежи является легкая доступность покупки никотиносодержащих и спиртных товаров»,— отмечается в программе.

Валентина Любашенко