Управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» может получить 26 млн рублей

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» (МЗ) Андрей Берсенев направил в Арбитражный суд Пермского края ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства общества.

Согласно карточке дела, обоснованность заявления и отчет об итогах процедуры суд рассмотрит 8 октября. Управляющий также просит суд установить свое вознаграждение в виде процентов за проведение процедуры банкротства в размере 26,3 млн руб.

ПАО «МЗ» находится в банкротстве с 2018 года. В 2023 году имущественный комплекс обанкротившегося холдинга был продан на торгах АО «Ремдизель» (Набережные Челны). Сейчас основное имущество сосредоточено в АО «СКБ». Теперь 100% акций СКБ принадлежит АО «Технодинамика». СКБ занимается производством ствольных артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, продукции гражданского назначения, а также металлургией.