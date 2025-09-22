Челябинская область вошла в топ-5 по сумме дефицита бюджета в первом полугодии

За первое полугодие 2025 года бюджет Челябинской области был исполнен с дефицитом 30,3 млрд руб. Регион вошел в топ-5 субъектов РФ по сумме дефицита, сообщает Счетная палата РФ.

Всего в 71 регионе бюджеты исполнены с превышением расходов над доходами на общую сумму 738,2 млрд руб. В первом полугодии 2024 года показатели были кратно меньше — 31 субъект и 150,6 млрд руб. Наибольший объем дефицита имели Кемеровская (39,8 млрд руб.), Нижегородская (38,5 млрд руб.), Иркутская области (36,3 млрд руб.), Краснодарский край (33 млрд руб.) и Челябинская область. В 19 регионах бюджет в первом полугодии исполнили с профицитом в общей сумме 340,4 млрд руб. Год назад было 59 субъектов и 1 трлн руб.

Доходы выросли в 54 регионах на 3,3%. Этому способствовало увеличение налоговых и неналоговых поступлений (на 5,3%), в основном за счет роста сборов налога на доходы физический лиц (+10,5%), группы налогов на имущество (+7,2%), а также налога, уплачиваемого по упрощенной системе налогообложения (+11,9%), и налога на добычу полезных ископаемых (+32%). Расходы выросли в 80 субъектах на 15,7%. Рост обеспечен увеличением затрат на национальную экономику — на 24,1%, социальную политику — на 22,4% и образование — на 11,6%.

Виталина Ярховска