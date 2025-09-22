В Кургане на этой неделе начнется отопительный сезон

Отопительный сезон в Кургане планируется начать 25 сентября. Сначала батареи включат в детских садах, школах и больницах, сообщает пресс-служба администрации.

Подача тепла в социальные учреждения будет поэтапной в течение четырех дней. После этого в течение 10 рабочих дней подключать жилые дома.

На прошлой неделе в администрации Кургана состоялось заседание оперативного штаба по подготовке к отопительному периоду. На тот момент полностью была завершена работа по социальным объектам и газовым котельным. Готовность центральных тепловых пунктов и тепловых трасс составляла 90%, многоквартирных жилых домов — 97%. Из 46 управляющих компаний 34 полностью готовы, у остальных процент готовности близок к 90%, сообщали в мэрии.