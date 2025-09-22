Мэру Владимира Дмитрию Наумову предъявили обвинение в получении взятки

Арестованному главе города Владимира Дмитрию Наумову предъявлено обвинение в получении взятки в 1,1 млн руб. Следствие называет его взяткодателями фигурантов уголовного дела о мошенничестве в сфере ритуальных услуг, сообщили в СКР.

По версии следствия, чиновник получил взятку за содействие принятию в городе нормативного акта, который ограничивал отраслевую конкуренцию в интересах взяткодателей.

Как уточняет СКР, господин Наумов в декабре 2023 года вступил в сговор с двумя жителями Московской области. Сейчас они проходят фигурантами по делу о хищении организованной преступной группой более 5 млн руб. при оказании ритуальных услуг.

В результате заключенной договоренности, считают следователи, глава города также способствовал назначению членов ОПГ на должности в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами».

В доме и на месте работы господина Наумова проведены обыски, в результате которых были изъяты деньги, украшения и дорогостоящий автомобиль. Дело против чиновника возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).