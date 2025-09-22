Глава СКР заинтересовался ситуацией с домом в Самарской области, который находится под угрозой обрушения

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о доме в Самарской области, который грозит обрушиться. Здание находится на улице Молодежной, 14, в селе Ольгино Безенчукского района. Об этом сообщает инфорцентр СКР.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее жильцы дома пожаловались на протекающую кровлю. Из-за этого помещения в здании затапливаются, конструкции разрушаются.

Однако вместо ремонта собственников заставляют демонтировать кирпичное ограждение и остекление лоджий, что может привести к обрушению перекрытий.

Жильцы обратились к чиновникам, но безрезультатно. Тогда они сообщили о проблеме в ОНФ, который направил обращения в прокуратуру и областную Госжилинспекцию. Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело.

Георгий Портнов