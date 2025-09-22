Количество проданных автомобилей Lada в Татарстане сократилось на 26% за 8 месяцев 2025 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Автостата».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продажи автомобилей Lada в Татарстане упали на 26%

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Продажи автомобилей Lada в Татарстане упали на 26%

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В этом году в Татарстане было куплено 11,3 тыс. автомобилей Lada, что на 4 тыс. машин меньше, чем за январь — август 2024 года. Республика находится на втором месте среди регионов по продажам автомобилей Lada, уступая только Москве.

Продажи Lada в январе — августе 2025 года упали на 25% по всей России. Самыми популярными моделями остаются Lada Granta и Lada Vesta.

Согласно информации на сайте «Автостата», продажи новых легковых автомобилей за январь — август 2025 года снизились на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В топ-3 самых популярных марок машин вошли Lada, Haval и Cherry.

Марк Халитов