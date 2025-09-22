Прокуратура выявила нарушения в надзоре за обрушившейся в Татарске школой

Прокуратура Новосибирской области выявила серьезные нарушения в работе комиссионной приемки, отвечавшей за проверку обрушившейся школы в городе Татарске. Об этом сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

Последняя инспекция проводилась в здании в августе — перед началом учебного года. Прокуратура выявила, что в составе комиссии под председательством замглавы Татарского округа отсутствовали специалисты некоторых органов, ответственных за прием учебного заведения. Это, по мнению надзорного ведомства, не позволило получить объективные данные о состоянии постройки.

Прокуратура уточнила, что СКР возбудил в отношении должностных лиц администрации Татарского района уголовное дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК). Надзорное ведомство намерено дать оценку действиям не только контрольно-надзорных ведомств, но и регионального министерства образования, учредителя по выделению бюджетного финансирования на ремонт школы и должностных лиц самого образовательного заведения. Организована комплексная проверка исполнения требований безопасности во всех школах Новосибирской области.

МБОУ «СОШ N 5» была введена в эксплуатацию в Татарске в 1937 году. Ремонтные работы проводились в ней более десяти лет назад. По данным прокуратуры, здание не состояло в реестре аварийных. Информация об обрушении школы поступила в МЧС 21 сентября в 10:40 по местному времени (6:40 мск). В этот момент внутри никого не было. Учащиеся школы переведены на дистанционное обучение с последующим распределением в другие образовательные учреждения Татарска.