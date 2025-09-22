На Среднем Урале простятся с зампредседателя областного суда Евгением Шумковым

В возрасте 50 лет скончался заместитель председателя Свердловского областного суда, председатель регионального отделения «Российского объединения судей» Евгений Шумков, сообщили в пресс-службе судов региона. С ним простятся 23 сентября в Заречном (Свердловская область). Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Евгений Шумков

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

Евгений Шумков был выпускником Нижнетагильской специальной средней школы милиции и Уральского юридического института МВД России, награжден медалью «За безупречную службу». Он стоял у истоков мировой юстиции в Свердловской области, был одним из первых мировых судей, назначенных на должность в 2002 году. «Евгений Сергеевич запомнится коллегам не только как блестящий юрист и мудрый руководитель, но и как принципиальный, отзывчивый и душевный человек, готовый всегда поддержать в трудную минуту и поделиться бесценным опытом»,— сказано в сообщении коллектива Свердловского областного суда.

Прощание состоится в малом зале ДК «Ровесник» в 12:00.

Ирина Пичурина