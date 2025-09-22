В Ростове-на-Дону Россельхознадзор изъял 192 кг мяса без документов

Специалисты Россельхознадзора изъяли 192 кг мяса без документов у 13 предпринимателей на рынке «Днепровский» в Ростове-на-Дону. Нарушения выявлены в результате плановых рейдовых проверок. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, инспекторы обнаружили несоответствия у 13 бизнесменов, которые торговали пищевой продукцией без ветеринарных сопроводительных документов. Установить происхождение товара через системы «Меркурий» и «Цербер ФГИС ВетИС» оказалось невозможно. Также на продукции отсутствовала информация о сроках годности и условиях хранения.

«В отношении предпринимателей, допустивших нарушения требований законодательства, Управлением Россельхознадзора возбуждены административные дела и выданы предписания об устранении нарушений с конкретными сроками их исполнения. Продукция в количестве 192 кг помещена на ответственное хранение до принятия в отношении её решения в соответствии с законодательством России»,— уточняется в сообщении.

Валентина Любашенко