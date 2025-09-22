В Челябинске вылет самолета в Сочи задерживается на шесть часов

В челябинском аэропорту на шесть часов задерживается вылет самолета в Сочи. Информация об этом размещена на онлайн-табло. Причиной является позднее прибытие рейса из-за временных ограничений в аэропорту отправления.

Согласно онлайн-табло, самолет рейса У6 620 должен был вылететь в Сочи сегодня в 9 утра. Однако время отправления изменили на 15:05. Кроме того, прибытие судна из Сочи ожидали в 6:35, но оно задерживается до 14:37.

Вечером 21 сентября в аэропорту Сочи вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атак беспилотников. Представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале сообщал, что они действовали до двух часов ночи 22 сентября. Из-за ограничений на запасные аэродромы улетели 20 самолетов.

Ольга Воробьева